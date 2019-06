Flohmarkt für guten Zweck

Tauberbischofsheim.Ein Flohmarkt zum Kaufen und Verkaufen für Jedermann findet am Freitag, 28. Juni, von 14 bis 18 Uhr im Schulzentrum am Wört in Tauberbischofsheim statt. Es wird eine Standgebühr erhoben.

Der Gewinn bleibt beim Verkäufer, anmelden kann sich jeder Interessierte unter der Email-Adresse flohmarkt-szamwoert@web.de. Anmeldeschluss für die Verkäufer ist am Dienstag, 25. Juni.

Rock-AG spielt

Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Rock-AG des Schulzentrums unter der Leitung von Klaus Kirchner. Für kühle Getränke ist ebenfalls gesorgt.

Die Erlöse aus den Standgebühren und den Getränkeverkäufen werden gespendet, nämlich an „Mukta-Nepal“, einem Verein zur Hilfe der Erdbebenopfer aus dem Jahr 2015.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.06.2019