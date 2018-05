Flotte Straßenkreuzer und fetzige Musik

Anzeige

Erstmals wird es in diesem Jahr am Samstagabend um 19 Uhr eine Wahl zur „Miss Petticoat“ geben – die 1950er Jahren lassen grüßen. Die Jury prämiert die drei schönsten US-Cars – ihre Besitzer erhalten jeweils einen Pokal. Die Prämierung und die Pokalübergabe finden dann am Sonntag um 15 Uhr statt.

Das US-Car-Treffen beginnt am Samstag, 14. Juli, um 10 Uhr auf dem Tauberbischofsheimer Laurentiusberg mit der Ausstellung der Fahrzeuge und Öffnung der bunten Händlermeile. Es endet um 23 Uhr. Ab 14 Uhr gibt es eine Tombola mit über 500 Sachpreisen.

Am Sonntag, 15. Juli, gibt es von 10 bis 18 Uhr noch einmal einen kultigen US-Car-Tag mit buntem Rahmenprogramm.

Viele Anmeldungen

Es liegen schon zahlreiche Fahrzeuganmeldungen für das Treffen der amerikanischen Straßenkreuzer aus verschiedenen Epochen der amerikanischen Fahrzeuggeschichte vor, darunter viele besondere Klassiker aus den vergangenen Jahrzehnten.

Auch für die Verpflegung der Besucher des Treffens ist gesorgt – natürlich wird es auch wieder das typisch amerikanische „Fingerfood“ geben. An beiden Tagen gibt es original American Ice Cream, die viele Besucher noch gut von den deutsch-amerikanischen Volksfesten in Wertheim und Würzburg kennen.

Auf der Händlermeile werden verschiedene Produkte und Lifestyleartikel angeboten, unter anderem auch in einem gelben US-Schulbus, der als fahrender Laden umgerüstet wurde.

Live-Musik an beiden Tagen

An beiden Tagen gibt es auch Live-Musik auf dem Ausstellungsgelände. Am Samstag, 14. Juli, spielt von 20 bis 23 Uhr die deutschlandweit bekannte Würzburger Rock & Roll Band „The Blueballs“ Rock ,n‘ Roll und Rockabilly.

Am Sonntag, 15. Juli, ab 11 Uhr sorgt die bekannte Rock,n‘ Roll- und Rockabilly-Band „Chilly and the Hot Rod Peppers“ aus Würzburg für die musikalische Unterhaltung. Beide Bands sind weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannt für ihren flotten Sound.

