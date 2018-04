Fördervereine wollen fusionieren

Anzeige

Tauberbischofsheim.Die Mitgliederversammlung des Fördervereins der Riemenscheider-Realschule findet am Montag, 7. Mai, um 19.30 Uhr im Raum A0.29 im Schulzentrum am Wört statt.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Neuwahlen, Namensänderung und weitere Satzungsänderungen. 2014 wurde der Schulverbund am Schulzentrum am Wört mit der Realschule und Werkrealschule als eigenständige Schularten gegründet. Weiterhin haben die beiden eigenständigen Fördervereine, der Fördervereine der Riemenschneider Realschule und der Förderverein der Pestalozzi Werkrealschule, bisher am Schulzentrum am Wört parallel agiert.

Der Wunsch der Mitglieder der Fördervereine, dass nicht nur beide Schularten im Schulzentrum gemeinsam agieren, sondern auch beide Fördervereine vereint werden, soll nun umgesetzt werden. Zunächst wurde der Förderverein der Pestalozzi-Werkrealschule aufgelöst.