Fokus liegt auf Kindertagesstätten

Tauberbischofsheim.Der Landes- und Fraktionsvorsitzende der SPD Baden-Württemberg, Andreas Stoch, kommt nach Tauberbischofsheim, um über Gebührenfreiheit für Kindertagesstätten zu sprechen. Die Veranstaltung der SPD Tauberbischofsheim ist am Freitag, 17. Mai, um 19 Uhr im Hotel St. Michael.

Schon als Kultusminister hat Andreas Stoch in der Regierungszeit der Sozialdemokraten von 2011 bis 2016 die frühkindliche Bildung im Land vorangetrieben. Jetzt gehe es darum, die Kitas in Baden-Württemberg gebührenfrei zu machen – wie in anderen Bundesländern auch. „Für die SPD gehört die Schaffung von Kita-Plätzen, Qualitätsverbesserungen in den Einrichtungen und die Gebührenfreiheit zusammen.“ Die Veranstaltung der SPD ist öffentlich. Interessierte sind willkommen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 15.05.2019