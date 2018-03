Anzeige

Tauberbischofsheim.Die Anwendung des erlernten Grundwissens steht bei dieser Fortbildung für Ersthelfer im Vordergrund. Durch fallorientierte Vorgaben erlernen die Teilnehmer, in Notsituationen ihr Wissen anzuwenden.

Dieser Lehrgang ist besonders geeignet für Ersthelfer in Betrieben, Schulen und Kindergärten, die damit die vorgeschriebene Fortbildung gemäß BGV A1 erfüllen. Das Deutsche Rote Kreuz bietet für alle Interessenten diesen achtstündigen Lehrgang in Tauberbischofsheim an. Dieser findet am Dienstag, 20. März, von 8.30 bis zirka 16.30 Uhr beim DRK-TBB, Mergentheimer Straße 30, statt. Für Betriebshelfer entstehen keine Kosten (Abrechnung über die Berufsgenossenschaft).