Fortbildung für Jäger

Anzeige

Main-tauber-Kreis.Die Fortbildung der Jäger zur Trichinenprobenentnahme beim Schwarzwild findet am Donnerstag, 11. Oktober, um 19 Uhr im großen Sitzungssaal des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis, Haus II, Schmiederstraße 21, in Tauberbischofsheim statt. Parkplätze sind im Hof vorhanden. Aufgrund einer Änderung des Fleischhygienerechts können Jagdausübungsberechtigte mit der Entnahme von Trichinenproben beauftragt werden. Es handelt sich um die Übertragung hoheitlicher Aufgaben durch das Landratsamt. Voraussetzung für die Beauftragung ist neben einem gültigen Jagdschein auch die Teilnahme an dieser Schulung zur Entnahme und Kennzeichnung von Trichinenproben.