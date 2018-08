Freibadbesuch und gemeinsames Basteln

Der Besuch des Freibads machte viel Spaß. © Stadt Tauberbischofsheim

Tauberbischofsheim.Beim ersten Teil der städtischen Sommerferienbetreuung war auch in diesem Jahr wieder viel Abwechslung für Erst- bis Fünftklässler geboten. In den ersten Ferienwochen wurden in der Christian-Morgenstern-Grundschule 19 Kinder von Betreuungskraft Jutta Antoni und drei Schülern des Matthias-Grünewald-Gymnasiums betreut, die damit ihr Sozialpraktikum absolvierten.

Für drei Wochen gab es jede Menge Spiele und Ausflüge.

Das Programm reichte vom Besuch von Spielplätzen, des städtischen Freibads bis hin zu Eisessen und gemeinsamen Basteln.

Zweite Runde im September

Das städtische Angebot der Ferienbetreuung wird zusätzlich in den Oster-, Herbst- und Pfingstferien geboten und unterstützt besonders berufstätige und alleinerziehende Eltern während der Ferienzeit. Diesmal wurde besonders auf die Wünsche der Eltern Rücksicht genommen. In einer Online-Befragung der Stadtverwaltung, an der alle Eltern teilnehmen konnten, wurden die notwendigen Betreuungszeiten während der Ferien ermittelt.

Die Betreuung findet deshalb in den ersten drei Ferienwochen sowie vom 3. bis 7. September in der Christian-Morgenstern-Grundschule statt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.08.2018