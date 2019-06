Freude über 4000-Euro-Spende

Tauberbischofsheim.Die Gruppe „Marvin und Freunde helfen“ beteiligte sich Ende vergangenen Jahres mit einem Stand am Tauberbischofsheimer Weihnachtsmarkt. Hierbei kam der stolze Betrag von insgesamt 4000 Euro zusammen, der nun in vollem Umfang an die Aktion „Herzenswunsch Krankenwagen“ der Malteser in Würzburg geht.

Schwerkranken Menschen wird im Rahmen der besonderen Aktion ein echter Herzenswunsch erfüllt und sie werden von den Mitarbeitern der Malteser mit dem Krankenwagen dorthin gebracht, wo sie sonst alleine nicht mehr hinkommen würden.

Begleitet werden sie dabei von Maltesern Nun war die Übergabe der Spende, die Freude bei den Verantwortlichen der Würzburger Malteser war riesengroß ob des unerwarteten Geldsegens.

