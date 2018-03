„Freue mich über das Urteil“

Anzeige

Tauberbischofsheim.Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat entschieden. Die Kirchturmbeleuchtung in Tauberbischofsheim muss nicht abgeschaltet werden (die FN berichteten).

Bürgermeister Wolfgang Vockel nutzte in der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch die Gelegenheit und nahm zu dem Urteil Stellung: „Gut so. Nach dem klaren Urteil des Landgerichts hat nun auch das OLG die Entscheidung in der Berufungsinstanz erwartungsgemäß zu 100 Prozent bestätigt.“ Seitdem der Kirchturm nachts beleuchtet sei, habe er sehr viele positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung und von Gästen erhalten – besonders während der beiden Gerichtsverfahren.

„Nun freue ich mich, dass dieses schöne Bild den Einwohnern erhalten bleibt“, sagte Vockel. Er lege Wert darauf, zwar seine „große Freude über das Urteil“ zum Ausdruck zu bringen. Trotz der vom Vertreter der Klägerin ins Feld geführten, „sehr unschönen und zum Teil persönlichen Angriffe“ wolle er aber nicht jubilieren. „Denn ich hatte selbst Gelegenheit, mich bei einem gerichtlichen Ortstermin von den Lichtverhältnissen in der Wohnung der Klägerin zu überzeugen und teile das Urteil der Gutachter und Gerichte vorbehaltlos“, betonte der Bürgermeister. Gleichwohl habe er der Gegenseite schon vor geraumer Zeit ein Rollo, Lamellen oder eine Jalousie angeboten, um Ruhe in die Sache zu bringen. „Das wurde jedoch abgewiesen. Vielleicht erfreut es die Klägerin irgendwann einmal, wenn sie von der A 81 kommend nach Hause fährt und das Licht in der Stadt sie freundlich daheim begrüßt“, so Vockel. Für ihn sei das Thema damit beendet. gf / Bild: Mende