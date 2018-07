„Friedvolles Fest mit bester Stimmung“

Anzeige

Tauberbischofsheim.Die Stadt Tauberbischofsheim zieht eine positive Bilanz zum diesjährigen Altstadtfest. „Seitens des Ordnungsamts gibt es keine negativen Meldungen.

Die reduzierten Sperrzeiten wurden eingehalten, auch die Verkehrsregelungen und Sperrungen wurden beachtet. Wir mussten nicht ordnungsbehördlich tätig werden“, betont Bürgermeister Wolfgang Vockel in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Er danke den Vereinen und den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern für diesen immensen und durchaus gelungenen Einsatz. Zugleich richtete er seinen Dank an die Anlieger in der Altstadt für das große Verständnis für diese Veranstaltung.

Mehr Müll als sonst

Zwar sei in diesem Jahr mehr Müll angefallen als üblich. Dieser sei jedoch in und um die aufgestellten Mülltonnen beseitigt worden. Insgesamt 3570 Kilogramm Restmüll mussten laut Stadt entsorgt werden, was doppelt so viel Müll wie den Jahren zuvor entspricht. Insgesamt wurden zudem 59 000 Liter Wasser in den städtischen WC-Wagen verbraucht.