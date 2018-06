Anzeige

Die Badische Landesbühne gastiert am Montag, 18. Juni, um 20.30 Uhr „open air“ im Schlosshof. Auf dem Programm steht das Stück „Der tolle Tag oder Figaros Hochzeit“.

Tauberbischofsheim. Die Freilichtaufführung der Badischen Landesbühne bietet am 18. Juni ein fröhliches Intrigenspiel mit Tiefgang. Die Komödie „Der tolle Tag oder Figaros Hochzeit“ von Pierre Augustin Caron de Beaumarchais entstand 1778 und sorgte im vorrevolutionären Frankreich für allerhand Wirbel, denn hier begehrt der Dritte Stand mit Klugheit und Geschick gegen die Willkürherrschaft des Adels auf. Beaumarchais’ Stück war die Vorlage für Mozarts bekannte Oper „Figaros Hochzeit“.

Die Hochzeit zwischen seinem Kammerdiener Figaro und der schönen Zofe Susanne will Graf Almaviva in letzter Minute verhindern. Obschon er das berüchtigte „Recht auf die erste Nacht“ – nach dem der Graf die erste Nacht mit der Braut für sich beanspruchen könnte – auf seinem Schloss längst abgeschafft hat, will er es nun unbedingt wieder einführen. Natürlich darf die vernachlässigte Gräfin Rosine davon nichts erfahren. Hinzu kommt, dass die bereits in die Jahre gekommene Haushälterin Marcelline auf ein Eheversprechen besteht, das Figaro ihr vor Jahren gegeben haben soll.