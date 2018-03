Früher und größer als erwartet

Anzeige

Die Mitgelider der Gruppe verluden in Neubrunn zahlreiche Spenden von Privatpersonen und Institutionen wie beispielsweise Schulmaterialien und Schulranzen, Nähmaschinen, Kickschuhe, Sportkleidung, Werkzeuge oder Verbandsmaterialien. Auch das Mobiliar für die Schulkantine in Illico, die sich gerade im Bau befindet, sowie weitere Schulmöbel der Firma VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken befinden sich in jenem 40-Fuß-Container, dessen Ankunft in Togo für Anfang April geplant ist. Als nächstes Projekt wird die Fertigstellung der Schulkantine in Illico ins Visier genommen, um dort die nachhaltige Schulspeisung für rund 160 Mädchen und Jungen sicher zu stellen. Dort besitzen 90 Prozent der Kinder keine Geburtsbescheinigung und somit keine Bürgerrechte, was ihnen den Besuch weiterführender Schulen verwehrt. Dieses Problem hängt mit der Entfernung zum Einwohnermeldeamt zusammen – da viele Eltern des im Hochland gelegenen Dorfs selbst keine Papiere besitzen, können sie nicht abschätzen, wie wichtig dieses Dokument für ihre Kinder ist.

Ein Schulgebäude für die derzeit 154 Schüler (75 Jungen und 79 Mädchen) ist vorhanden, jedoch fehlt es an Unterrichtsmaterial und Lehrpersonal. Vom Staat abgeordnete Lehrer finden keine Wohnungen. Einen Kindergarten gibt es ebenso wenig. Es kann derzeit noch keine Schulspeisung angeboten werden.

Die nächste Veranstaltung und damit die Möglichkeit die Verschiffung des Containers sowie des nächsten zu finanzieren, ist das „Pogo für Togo“ in der Laurentiushalle Dittwar am morgigen Samstag ab 20 Uhr. Neben „Lanfear“ aus Karlsruhe stehen die Bands „Derry’s Revenge“ aus Niederstetten und „Victims Of Fate“ aus Neubrunn mit ihrer Covershow erstmals in Dittwar.

Am 13. Mai findet das Oldtimertreffen rund ums Sportheim und auf dem Parkplatz vor der Brehmbachtalhalle in Königheim statt.

