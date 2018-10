Führung bleibt in bewährten Händen

Dittigheim.Die Mitgliederversammlung mit Erntedankfeier der katholischen Frauengemeinschaft Dittigheim fand im Vitus-Saal statt. Um einen prächtig geschmückten Gabentisch versammelten sich 40 Frauen. Nach der Begrüßung durch Diane Hammerich übernahm Diakon Holzhauer den besinnlichen Teil des Abends. Dieser stand unter dem Motto „Schon gemerkt…? Gott ruft an !!!“.

Diane Hammerich erstattete danach den Tätigkeitsbericht, in dem auf die weltlichen und kirchlichen Veranstaltungen des Berichtsjahres zurückgeblickt wurde. Zu diesen zählten die Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Michelstadt, die Bewirtung an Christi Himmelfahrt, die Maiandacht in der Kapelle von Hof Steinbach sowie die Fahrt zu den Passionsspielen nach Sömmersdorf.

Im Anschluss lieferte Burghilde Kettner einen positiven Kassenbericht ab. Monika Freund stellte als Kassenprüferin eine einwandfreie Führung der Kasse fest, so dass einer Entlastung des Führungsteams nichts im Wege stand. Das bewährte Führungsteam bleibt bestehen.

Zum Abschluss des offiziellen Teils wurde noch auf die nächsten Termine hingewiesen. Am 14. November berichtet Pfarrer Ghiraldin von seinem Brasilienprojekt und am 12. Dezember findet eine Adventsfeier statt.

Die Fahrt zum Weihnachtsmarkt fällt aus. dh

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018