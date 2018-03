Fünf Fahrer unter Drogeneinfluss

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Gleich fünf Mal haben Polizeibeamte am Montag Verkehrsteilnehmer kontrolliert, die möglicherweise vor der Fahrt Drogen konsumiert hatten. Die Männer im Alter von 19 bis 55 Jahren müssen nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen. Bereits am frühen Morgen fiel den Beamten bei einer Kontrolle ein Pkw-Fahrer auf, der auf der Autobahn 81 bei Grünsfeld unterwegs gewesen war. Bei dem 55-Jährigen ergaben sich Anzeichen auf eine aktuelle Rauschmittelbeeinflussung. Während einer freiwilligen Durchsuchung des Fahrzeugs fanden Beamte ein Stück Haschisch. Daraufhin musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Gegen 9 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Pkw in eine Polizeikontrolle in Unterbalbach. Nach bestimmten Verdachtsanzeichen verlief ein Urintest positiv auf THC. Kokain hatte vermutlich ein 28-Jähriger konsumiert, den Beamte gegen 11 Uhr auf der Autobahn 81 bei Großrinderfeld kontrollierten. Ähnlich war es am Mittag bei einem 29-Jährigen in Wertheim. Vermutlich hatte er Marihuana konsumiert. Gegen 21 Uhr fiel ein 19-Jähriger bei einer Kontrolle an der Kachelstraße in Tauberbischofsheim auf. Der Mann hatte offensichtlich THC im Blut.