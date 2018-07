Fünf Mal gelang der Sprung auf das Podest

Anzeige

Als nächste war dann Franziska Höcherl in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm an der Reihe. Sie unterlag im Halbfinale gegen die spätere Turniersiegerin Tamina Engel von JC Bushido Wüstems, aber im entscheidenden Kampf um die Bronzemedaille ging die TSVlerin wieder als Siegerin hervor.

Zum ersten Mal in der Altersklasse U 18 auf der Wettkampfmatte stand Chiara Blazic in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm. Sie schaffte es zur Überraschung der TSV-Betreuer sogar bis ins Finale. Hier musste sie sich gegen Alina Burkert vom TSV Gambach geschlagen geben. Damit hatte sie erstmals bei einem Bundesoffenen Turnier eine Silbermedaille gewonnen.

Bei den Männern waren zwei TSV-Kämpfer am Start. Während Ramon Reichert in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm nach zwei Niederlagen vorzeitig ausschied, erreichte Christoph Kastl in der Gewichtsklasse über 100 Kilogramm das Finale. Nur hier musste er eine Niederlage einstecken gegen Simon Hosenfeld vom JC Petersberg und holte damit ebenfalls eine Silbermedaille.

Der zweite Tag war für die Jüngsten vorgesehen. Hier ging in der Altersklasse U 15 vom TSV Anna-Lena Höcherl in der Gewichtsklasse bis 33 Kilogramm auf die Wettkampfmatte. Sie rundete das erfolgreiche Wochenende mit der Bronzemedaille ab. Es war zugleich ihr achter Podiumsplatz in diesem Jahr. jotef

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.07.2018