Für jeden eine Strecke im Angebot

Tauberbischofsheim.An diesem Wochenende reiht sich die Kreisstadt in die Riege der Kommunen mit einer Lauf-Veranstaltung ein. Am Samstag, 22. Juni, findet die Premiere des TBB-Runs statt.

Verschiedene Läufe – darunter auch der FN-Nordic Walking-Lauf – werden von 15 Uhr an am Matthias-Grünewald-Gymnasium in Tauberbischofsheim gestartet.

Ziel im Tauberstadion

Alle Strecken sind flach und für Jedermann geeignet. Ziel ist für alle vor dem Sportheim am Ende der 100-Meter-Sprintbahn im Tauberstadion.

Nach- oder Ummeldungen sind nach Angaben der Veranstalter nur am Samstag, 22. Juni, im Foyer der Grünewald-Sporthalle von 12 bis 13.30 Uhr möglich.

Mit den Startgeldern des ersten TBB-Run in Tauberbischofsheim werden nach Angaben der Veranstalter verschiedene Projekte unterstützt. Spenden gehen an den Kinder- und Jugendhospizdienst „Sonnenschein“ (ehrenamtliche Hilfe für Kinder mit lebensverkürzenden Krankheiten) und an den Verein „Wildwasser Würzburg“ (Anlaufstelle für missbrauchte Mädchen und Frauen) mit einer Spende unterstützt.

Der Zeitplan: 15 Uhr: AOK-Bambinilauf (0,4 Kilometer); 15.15 Uhr: Wittenstein-Schülerlauf (1,3 Kilometer); 15.45 Uhr: Mafi-Hauptlauf (10,3 Kilometer); 15.55 Uhr: Stadtwerk Tauberfranken-Hobbylauf (5,1 Kilometer); 16 Uhr: FN-Nordic Walking (5,1 Kilometer). Zielschluss: 17.30 Uhr; Absperrung der kompletten Strecke: 15 bis 17.30 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.06.2019