Tauberbischofsheim.Der Gemeinderat hat am Mittwoch die Einführung eines Statuts für das Partnerschaftskomitee der Stadt Tauberbischofsheim einstimmig beschlossen. Dieses soll laut Bürgermeister Wolfgang Vockel als „Fundament für die Arbeit und Ziele“ des Komitees und der Stadtverwaltung dienen.

Die Stadt unterhält derzeit zwei Partnerschaften: mit dem niedersächsischen Duderstadt (seit 1961) und dem französischen Vitry-le-François (seit 1966). Der Austausch findet schon immer über die Verwaltungen sowie die jeweiligen Komitees statt. Ziel des Statuts sei es nun, der ehrenamtlichen Arbeit durch städtische Vorgaben einen Handlungsrahmen an die Hand zu geben und die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Mitgliedern des Komitees zu optimieren. Bislang fehle es an solchen Richtlinien. Zudem fehle es an Ehrungsregelungen für langjährig verdiente und engagierte Mitglieder. „Wir wollen das Ganze einfach etwas strukturieren. Aus unserer Sicht ist das sinnvoll, denn wir wollen zukünftig auch noch weitere Menschen und Organisationen für die Arbeit begeistern“, so Vockel, der auf diesem Weg allen bisherigen Komitee-Mitgliedern unter Präsident Ingo Brudereck dankte. Er hoffe, dass diese ihr Engagement auch in Zukunft fortsetzen. gf

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.03.2019