Fußball-Jugend startet in die neue Saison

Tauberbischofsheim.Die Fußballabteilung startet nach der Sommerpause wieder mit dem Training für Kinder- und Jugendmannschaften. Zu folgenden Trainingszeiten stehen dem TSV die ehrenamtlichen Übungsleiter zur Verfügung:

A-Junioren (Jahrgang 2001 und 2000): Werden von Björn und Eike Motzkau montags von 18 bis 20 und mittwochs von 19 bis 21 Uhr trainiert.

B-Junioren (2003 und 2002): Training dienstags von 17 bis 19 Uhr unter Ergin Albayrak und Jan Malki.

C-Junioren (2004 und 2005): Werden von Werner Kaibel und Thomas Schmitt dienstags von 17.15 bis 18.45 Uhr und donnerstags von 17.45 bis 19 Uhr trainiert.

D-Junioren (2006 und 2007): Werden von Andreas Koper und Bernd Liebenstein dienstags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr trainiert.

E-Junioren (2008 und 2009): Trainer Udo Mader, Jens Amend, Burkhard Schäffner, Georg Eberlein und Alexander Dinger. Trainingszeiten: Dienstag und Donnerstag 16.30 bis 19 Uhr.

F-Junioren (2010 und 2011): Training montags von 17 bis 18 Uhr unter Michael Gräter, Bettina Rau und Hubert Nietsch.

Die Jüngsten des Vereins, die Bambinis, werden von Ariane Kugler, Erich Wolf und Laura Hartnagel angeleitet. Sie treffen sich mittwochs von 16.30 bis 18 Uhr.

Die D-, C- und B- Juniorinnen trainieren mittwochs von 17 bis 18.30 Uhr. Alle Mädchen die nicht in gemischten Teams spielen wollen und zwischen 9 und 16 Jahren alt sind, werden in drei verschiedenen Mannschaften von den Übungsleitern Stefanie Hartnagel (B-), Jürgen Krug und Ralf Schneider (C-) sowie Nele Schmitt und Manuela Seitz (D-Juniorinnen) angeleitet.

