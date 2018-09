„Galaktische Mission“ voller Spiel, Spaß und Spannung

Tauberbischofsheim.Ein Erlebnis war wieder das Zeltlager der KjG St. Martin in den Sommerferien, bei dem 65 Kinder und 21 Betreuer zu einer galaktischen Mission aufbrachen und auf der Schleuseninsel in Forchheim für zwölf Tage voller Spiel, Spaß und Spannung.

Die Kinder zwischen 8 und 14 Jahren erreichten das durch einen Vortrupp bereits aufgebaute Zeltlager und lebten sich schnell ein. Dazu trug auch die gute Versorgung bei, für die das Küchenteam sorgte.

Damit jede Zeltgruppe ihr Zelt persönlich gestalten konnte wurden Planen und Holz besorgt, mit welchen die Kinder und Betreuer kleine Schuhschränke oder Vorzelte bauen konnten und die ganz Kreativen bemalten die Bauwerke dann noch bunt. Außerdem hatten die Kinder die Möglichkeit das Programm für die kommenden Tage mitzugestalten. Ganz im Zeichen der Kindermitbestimmung konnten sie über ein Tagesprogramm, ein Abendprogramm und Arbeitskreise abstimmen. Sehr beliebt war in diesem Jahr die Spielshow „Wetten, dass...??“, die Arbeitskreise Magnetfischen, Werwolf spielen und Harry Potter vorlesen. Auf Grund des heißen Wetters wurde das Programm mit eher entspannteren Aktivitäten bestückt. Bei der heiß ersehnten Wasserschlacht allerdings, erwachten ungeahnte Kräfte durch die Abkühlung und die Kinder trugen einen klaren Sieg gegen die Betreuer davon.

Ungefähr zur Hälfte des Lagers stand eine Zwei-Tages-Tour an, um die Umgebung besser kennenzulernen. Wieder zurück auf dem Platz gab es zur Entspannung einen Kinoabend.

Nach einem nächtlichen Überfall von feindlichen Außerirdischen, war die Zeltfahne weg, Die Kinder konnten sie jedoch tags darauf in mehreren kleinen Spielen zurückgewinnen. Eine Nachtwanderung durfte ebenso wenig fehlen wie der Sonntagsbrunch. Passend zum Sonntag kam auch ein Pfarrer aus Forchheim auf dem Platz und hielt einen kleinen Wortgottesdienst.

Höhepunkt für viele Kinder war aber der Besuch Nürnbergs. Zunächst gab es viel in der Stadt zu sehen und bei einer Führung auch eine Menge über sie zu lernen. Besonders interessant war der Aufenthalt im Planetarium. Über eine Stunde lang waren die Augen an die mit Sternen besetzte Decke gerichtet. Ein anderer Ausflug, der den ganzen Tag dauerte, war der zum Königsbad in Forchheim.

Keiner sah es wirklich kommen, aber plötzlich neigte sich das Zeltlager dem Ende zu. Die Zelte wurden abgebaut, das Material eingepackt und alles für das große Abschlussfest vorbereitet. Für dieses hatten sich die Zeltgruppen von der Küche Döner gewünscht. Und der Wunsch wurde erfüllt. Zudem baute das Küchenteam die größte Süßigkeitenplatte mit Weltraummotiv, die es je gab. Nach dem Essen gingen alle zur galaktischen Disco, wo die schöne gemeinsame Zeit der letzten Tage nochmals gefeiert wurde. Vor der Abfahrt am letzten Tag gab es noch eine Reflexion und für jedes Kind eine Urkunde, von allen Teamern unterschrieben.

