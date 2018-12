Ganz besondere Adventswanderung

Tauberbischofsheim.Die Adventswanderung führte die Wanderer des Spessartvereins Tauberbischofsheim zur „Spessarter Waldweihnacht“ an der Bayerischen Schanz in Lohr-Ruppertshütten. 32 Teilnehmer trafen sich zur Abfahrt mit dem Bus. Die Fahrt war schnell vorbei, denn Rosi Bausback, die neben dem Ehepaar Elsbeth und Siegfried Müller sowie Hubert Bausback für die Ausführung verantwortlich war, gab viele wertvolle Informationen rund um die Wanderung. Zunächst ging es bis kurz vor Lohrhaupten. Die Wanderer traten zur etwa sechs Kilometer langen Wanderung durch den Spessartwald an. Angekommen an der Bayerischen Schanz, erkundeten die Teilnehmer zunächst den herrlichen Markt, um die vielen Dinge zu bestaunen. Besonders die adventliche Illumination bei Dunkelheit zog die Spessartfreunde in ihren Bann.

Die nächste Aktion des Spessartvereins ist die Wanderung zum und mit dem Nikolaus am Sonntag, 9. Dezember. Treffpunkt ist um 13.30 am Haus Michael in Tauberbischofsheim.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.12.2018