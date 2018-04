Ganztagsbetreuung wird immer beliebter

Anzeige

Der geänderten Bedarfslage will die Stadt durch Korrekturen in der Einrichtung St. Maria in Dittigeim gerecht werden. Die dort bestehende Krippengruppe mit einer Kapazität von bis zu zehn Kindern wird aktuell von fünf bis sechs Kindern besucht. Um den Wünschen der Eltern im Teilort nach einer Ganztagsbetreuung gerecht zu werden, soll die Krippe geschlossen werden. Stattdessen soll es eine altersgemischte Kita-Gruppe geben.

Die fünf Kinder aus Dittigheim, die auch im kommenden Jahr einen Krippenplatz benötigen, werden nach Abstimmung mit den Eltern anderweitig untergebracht. Nach der Aufgabe der Krippe in Dittigheim stehen im Stadtgebiet noch 56 Krippenplätze zur Verfügung. Nach den vorliegenden Zahlen reiche das Angebot aus. „Wir haben noch zwischen sechs und elf freie Plätze“, führte Karle aus. Falls sich im laufenden Kindergartenjahr etwas ändern sollte, gebe es einen Plan B. „Wir können die Kleinkrippengruppe in Distelhausen mit sechs Kindern im Alter zwischen zwei und drei Jahren in eine Krippengruppe mit zehn Plätzen für Kinder im Alter von einem bis drei Jahre umwandeln.“

Der zusätzliche Bedarf an Kindergartenplätzen für Kinder ab zwei Jahren in Dittigheim soll durch die Umwandlung der Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten in eine altersgemischte Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten gedeckt werden. So können dort auch Kinder ab zwei Jahren betreut werden. Zusätzlich soll noch eine Gruppe mit Ganztagsbetreuung ohne Altersmischung, also für Kinder ab drei Jahre, eingerichtet werden. Damit wird vor allem dem Wunsch der Eltern aus dem Teilort und der Kernstadt nach einer Ganztagsbetreuung Rechnung getragen werden.

In Distelhausen würde ohne Korrekturen in der Kindertagesstätte St. Josef bereits ab Mai ein Überhang von zwei Plätzen für das aktuelle und das komplette kommende Kindergartenjahr entstehen. Deshalb soll ab Mai die Umwandlung der bisherigen altersgemischten Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten in eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten ohne Altersmischung erfolgen.

Die hohe Auslastung bei den Kindergartenkindern ist zum einen auf die Betreuung von 17 Flüchtlingskindern sowie andererseits auf den geburtenstarken Jahrgang 2013 mit 121 Kindern zurückzuführen.

Aufgrund der steigenden Geburtenzahlen in den letzten Jahren auf rund 110 Kinder pro Jahr und der Erschließung neuer Baugebiete, insbesondere auf dem Laurentiusberg, rechnen Hauptamtsleiter Michael Karle und Bürgermeister Wolfgang Vockel in den nächten Jahren mit einem zusätzlichen Betreuungsbedarf.

Über die notwendigen Investitionen in der Kindertagesstätte St. Maria in Dittigheim werden derzeit Gespräche mit der katholischen Kirchengemeinde geführt. Die vorgeschlagenen Maßnahmen ziehen Mehrkosten beim Personal von rund 52 000 Euro im Jahr nach sich. Für das laufende Jahr müssen zusätzlich 17 400 Euro eingeplant werden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.04.2018