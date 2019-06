Gastronomische Angebote im Blickpunkt

Tauberbischofsheim.Zum öffentlichen Branchengespräch Gastronomie/Hotellerie begrüßte Wolfgang Vockel Vertreter der heimischen Unternehmen aus Gaststätten und Hotels in seiner „Mitmachzentrale“ und erörterte mit ihnen aktuelle Fragen dieser Branche in der Stadt. Den FN ging dazu folgender Bericht zu:

Vorrangig ging es um den Bedarf des künftigen Bettenangebots in der Stadt und die Vermarktung der gastronomischen Angebote. Die Vertreter sahen es als guten Vorschlag an, künftig zu regelmäßigen Treffen zusammen zu kommen und baten um die städtische Koordination einer solchen Runde. In diesem Kreis sollen gemeinsam Fragen und Abstimmungen zu Öffnungszeiten und Aktionen, aber auch städtische Belange eingebracht werden.

Sportliche und kulturelle Veranstaltungen sowie die Gäste und Besucher der Wirtschaft werden als künftig stärker zu bewerbendes Potenzial gesehen. Sehr deutlich wurde das Miteinander von guter Gastronomie und einem bunten Einzelhandelsbesatz im Stadtkern hervorgehoben. Investitionen seien dazu durch Stadt und Private erforderlich. Das Modellvorhaben „Weißes Ross“/Gerbergasse mit den geplanten Nutzungsalternativen werde begrüßt. Vockel wies in diesem Zusammenhang auf die Fördermöglichkeiten für privat-gewerbliche Vorhaben im Rahmen der Städtebauförderung hin.

In der folgenden Abendveranstaltung in Hochhausen standen zunächst die lokalen Themen im Vordergrund. Wohnbauflächen für den Ort sollen weiterentwickelt werden, sobald Grundstücke verfügbar gemacht werden können. Der kirchliche Kindergarten stehe auf der Liste der im mittelfristigen Programm zu bewältigenden Investitionen beziehungsweise Förderungen. Die Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche als Träger sei ausgezeichnet. Auch die Pläne für die weitere Gestaltung und Unterhaltung des Friedhofs wurden besprochen. Fragen aus dem interessierten Publikum kamen insbesondere zur Perspektive für den Abbau von Dachständern für die Stromversorgung, aber auch zur weiteren Gewinnung regenerativer Energie aus Photovoltaik, Windenergieanlagen und Klärgas sowie zur künftigen energiesparenden Straßenbeleuchtung.

Zudem gab Vockel seiner Erwartung Ausdruck, dass das große Wasserversorgungsprojekt noch etwa drei Jahre Bauzeit erfordere. An dessen Ende werde weicheres Wasser geliefert.

Als weiteres Erholungsangebot wurde zudem eine kleine Freizeitanlage angeregt. Vockel unterstrich im Laufe des Abends darüber hinaus die Bedeutung der großen Investitionen in Bildung und Betreuung für die Gesamtstadt.

