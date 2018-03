Gaumenfreuden von deftig bis süß

Anzeige

Das Streetfood-Festival unter dem Motto „Schlemmen ist erwünscht“ fand am Wochenende auf dem Wörtplatz in Tauberbischofsheim statt.

Tauberbischofsheim. Einmal nach Herzenslust schlemmen und dabei neue Geschmackserlebnisse genißen – so kann man die Streetfood-Festivals kurz und bündig beschreiben. Es muss ja nicht immer die Alltagsküche sein.

So gab es in Tauberbischofsheim Spezialitäten aus verschiedenen Ländern zu verkosten: Geräucherte Spezialitäten aus Österreich und Südtirol, Burger klassische und deftige hausgemachte Burger aus den USA, Crepes aus Frankreich und Grillspezialitäten. Für die Süßmäuler wurden besonders leckere Donuts in Geschmacksrichtungen wie Cherry Coke, Sweet Banana und Almond Joy angeboten.