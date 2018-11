Tauberbischofsheim.„Das war wieder eine so schöne Stunde, sie hat richtig gutgetan“, bedankte sich eine Besucherin am Ende der Gedenkfeier für Trauernde am Sonntagabend in der Christuskirche. Antje Bauer und Jochen Leuschner vom hiesigen Hospizverein hatten diese Erinnerungsfeier vorbereitet und in den Mittelpunkt eine Sonnenblume gestellt.

In deren Erzählung spiegelte sich die ganze Erfahrungswelt von Trauernden, aber sie ließ auch die Hoffnung „dass es eine Zeit geben wird, wo ich wieder offen sein kann für Freundschaft und Nähe, eine Zeit, wo ich wieder leben kann“. Für jeden und jede, an die in dieser Stunde erinnert werden sollte, wurde dann ein Licht entzündet.

Musikalisch begleitet wurde diese Stunde von Brigitta Meuser an der Orgel. Im Anschluss wurde noch zu einer Tasse Tee und Gebäck eingeladen, um miteinander ins Gespräch zu kommen. aba

