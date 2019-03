Geldbörse aus Sprinter gestohlen

Tauberbischofsheim.Zu einem dreisten Diebstahl kam es am Dienstagmittag auf dem Marktplatz in Tauberbischofsheim. Ein bisher unbekannter Mann entwendete gegen 11 Uhr aus einem unverschlossenen Führerhaus eines weißen Sprinters eine blaue Jacke. In dieser Jacke befanden sich zwei Geldbörsen mit Bargeld und diversen Karten/Ausweise. Der Sprinter war zum Zeitpunkt der Tat auf dem Marktplatz vor einem Imbissladen abgestellt. Der Besitzer lieferte in diesem Moment Gasflaschen aus. Der vermutliche Täter war männlich und trug eine helle Hose sowie eine dunkle Jacke.

