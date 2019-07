Gelungener, humorvoller Start

Zum Auftakt der Feiern zum 850. Dorfjubiläum fand am Freitagabend in der Laurentiushalle in Dittwar ein Comedy-Abend mit „FrauAndrea“ und ihrem „Zögling“ Naim statt.

Dittwar. Ortsvorsteher Mathias Lotter eröffnete den Abend. Er stellte das Motto der Feierlichkeiten „Wir sind Dittwar“ vor und dankte allen Mitwirkenden seitens der örtlichen Vereine und insbesondere Ina Hiersick für die Organisation des Comedy-Abends.

Anschließend betrat Naim die Bühne. Er ist nach eigener Aussage halb Franzose, halb Araber. Seine Mutter kommt aus Lyon und der Freund seines Vaters aus Kairo. Er erzählte gekonnt von seinen Erlebnissen als etwas übergewichtiger Mitbürger.

„Starke Weiber dürfen mehr“

Danach folgte der erste Teil des Auftritts von Frau Andrea zum Thema „Starke Weiber dürfen mehr“. Zuerst gab es einen kurzen Sprachkurs in Sächsisch, dann erzählte sie witzig von ihren Erlebnissen mit diversen Diäten und Aktionen gegen das Dasein als Single sowie aus 21 Jahren Ehe. „Wenn die neue Handtasche nicht mehr zu den alten Schuhen passt, merken wir das. Wenn die Handtasche nicht zu den Ohrringen passt, sagen wir das. Wenn das neue Outfit nicht mehr zum Alten passt, spürt er das . . .“

Zum Ende des ersten Teils des Abends erzählte sie humorvoll und treffend von ihren Erlebnissen mit ihren pubertierenden Kindern, bevor die Zuhörer in die Pause entlassen wurden.

Auch der zweite Teil des Abends wurde wieder von Naim eröffnet. Er führte gekonnt durch das Spätabendprogramm im Fernsehen („Ruf mich an!“), erklärte, welche Traumberufe ein Mann für eine Frau haben sollte und endete mit einem herrlich schrägen Cover von „Du hast mich tausendmal belogen...“ von Andrea Berg.

Es folgte wieder FrauAndrea, die über den Bildungsstand der heutigen Jugend referierte. Sie kam zu dem Schluss, das die Kinder heute nicht mehr alleine auf einen Baum klettern könnten. Man könne sie aber auch nicht mehr im Wald aussetzen, da sie mit Sicherheit ein Handy mit Navi-Funktion haben und damit wieder nach Hause finden würden.

Darauf begeisterte sie mit Liedern im Stil von Helga Hahnemann, der großen Unterhaltungskünstlerin aus der ehemaligen DDR, in denen sie über ihre Erlebnisse bei der Suche nach dem perfekten Mann berichtete.

Zum Abschluss gab sie das Lied „Starke Weiber dürfen mehr“, ebenfalls im Stil von Helga Hahnemann. Sie erhielt für ihren gekonnten Auftritt großen Applaus. Ortsvorsteher Lotter überreichte ihr als Dank einen Bocksbeutel „Dittwarer Ölkuchen“, den sie sich mit ihrem Auftritt redlich verdient hatte.

Die Zuhörer saßen danach noch lange gemütlich zusammen. Der Abend war für Dittwar etwas völlig Neues und ein gelungener Auftakt für die 850-Jahr-Feier des Ortes.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.07.2019