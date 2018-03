Gelungenes Konzert als krönender Abschluss

Anzeige

Wie immer war die Präsentation für die Öffentlichkeit in der Kirche in Dittwar vorgesehen. Wegen der eisigen Temperaturen wurde die Aufführung aber kurzfristig in die Laurentiushalle verlegt. Hier erlebten die zahlreichen Zuhörer ein abwechslungsreiches Programm mit zwölf Liedern. Diese stammen aus unterschiedlichen Ländern wie Südafrika, Namibia, Sambia und Tansania. Dass mit Zulu, Xhosa, Nama und Suaheli auch verschiedene Sprachen gesungen wurden, konnten die Zuhöre natürlich nicht unterscheiden.

Deshalb gab es zu jedem Lied kurze Informationen. Überwiegend haben sie einen religiösen Hintergrund, aber auch Alltagssituationen sind beschrieben.

Als Fazit steht fest, dass die Mitwirkenden ein harmonisches Wochenende und die Zuhörer ein begeisterndes Konzert erlebten. Der Chor ist übrigens beim Liederabend des Gesangvereins Dittwar am 5. Mai und bei einer noch nicht fest terminierten Benefizveranstaltung in Lauda zu hören. kowi

