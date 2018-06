Gemeinsam Gottes Melodie erklingen lassen

Anzeige

Tauberbischofsheim.„Wir sind Töne seiner Lieder, Instrument in Gottes Hand. Im Zusammenspiel der Töne klingen wir ein Leben lang.“ Mit diesen Zeilen wurde ein besonderer Festgottesdienst in der Stadtkirche St. Martin in Tauberbischofsheim vom Kinder- und Jugendchor Mini-Maxis eröffnet. Drei neue Ministranten wurden von Kaplan Steffen Schölch feierlich in die Gemeinschaft der Messdiener aufgenommen.

Ein wichtiger Baustein für eine lebendige Gemeinde seien Menschen jeden Alters, die sich ehrenamtlich engagieren, aneinander Dienst tun und somit zur Gemeinschaft beitragen, so Schölch. Kinder und Jugendliche, die neu in den Dienst in kirchliche Organisationen aufgenommen werden, gestalteten die Zukunft aktiv mit und sind somit besonders wertvoll für die Pfarrgemeinde. Sie alle bildeten gemeinsam „Gottes Melodie“ und tragen diese weiter.

Die drei neuen Ministranten erhielten aus den Händen der Oberministranten ihre Gewänder und Ministrantenplaketten. Musikalisch wurde der Gottesdienst neben der Orgel vom Kinder- und Jugendchor Mini-Maxis umrahmt. Großer Dank ging am Ende des Gottesdienstes sowohl an Martina und Christian Wamser, die die neuen Ministranten auf ihren Dienst vorbereitet haben, als auch an Mechthild Geiger für ihre Dirigententätigkeit.