Gemeinsam intensiv geforscht und experimentiert

Tauberbischofsheim.Bei einer Kooperationsveranstaltung gaben Sechstklässler des Matthias-Grünewald-Gymnasiums ihr Wissen an Viertklässler der Grundschule am Schloss weiter.

Leonardo da Vinci hat es vorgemacht. Erst studierte er den Vogelflug, um anschließend Flugapparate zu konstruieren, die nach demselben Prinzip funktionieren. Auch heute machen Forscher sich zunutze, was Tiere und Pflanzen im Lauf der Zeit entwickelt haben. Bionik heißt der Fachbereich, der Errungenschaften der Biologie mit Entwicklungen der Technik in Verbindung bringt.

Zukunftstechnologie im Blick

Die Sechstklässler des Matthias-Grünewald-Gymnasiums haben sich im Rahmen des Fächerverbunds Biologie, Naturwissenschaft, Technik (BNT) intensiv mit dieser Zukunftstechnologie beschäftigt. Bei einer Kooperationsveranstaltung gaben sie ihr Wissen an Viertklässler der Grundschule am Schloss weiter. Svenja konzentriert sich. Die Viertklässlerin drückt einen Wassertropfen aus einer Pipette. Ganz vorsichtig gibt sie ihn auf eine rußbeschichtete Glasplatte. Da passiert es. Der Wassertropfen macht sich kugelrund und perlt ab. Die Glasplatte bleibt trocken. Der Lotus-Effekt war eines der Phänomene, mit denen die Schüler sich bei der Kooperationsveranstaltung beschäftigten. Markus Kohler, Lehrer für den neuen Fächerverbund BNT, hatte sie mit seinen Kollegen Anja Beckhaus-Kropp, Nicolas Betzel und Karl Vogt vorbereitet. Die Sechstklässler erarbeiteten daraufhin einzelne Stationen zum Thema Bionik. An ihnen führten sie mit den Grundschülern dann verschiedene Experimente durch und gaben ihnen so einen Einblick in die faszinierende Materie.