Gemeinsam singen für den guten Zweck

Tauberbischofsheim.Im Rathaussaal findet am Sonntag, 23. Dezember, um 16 Uhr wieder das beliebte Weihnachts-Konzert statt, zu dem Menschen jeden Alters und aus allen Kulturen zum Mitsingen willkommen sind. Und wie immer denken die Veranstalter – die Gesangsoase mit Claudia Bähr und das Team des Weltladens Tauberbischofsheim – auch an Menschen in weit entfernten Ländern. Mit dem Konzerterlös unterstützt wird ein ganz besonderes Projekt, das sehschwachen Menschen in armen Ländern zu einer Brille verhelfen soll. „Das Projekt „EinDollarBrille“ hat uns sehr gut gefallen, weil ersichtlich wird, dass durch die Idee eines Menschen das Leben vieler Menschen deutlich verbessert werden kann“, erklärt Claudia Bähr. Martin Aufmuth, ein Lehrer aus dem fränkischen Erlangen entwickelte ein Optikersystem, mit dem sich Brillen schnell und günstig herstellen lassen. Der 2012 gegründete Verein „EinDollarBrille“ hat das Ziel, 150 Millionen arme Menschen mit Brillen zu versorgen. Durch ihre Spende können die Besucher des Weihnachts-Konzerts mithelfen, dieses Ziel zu erreichen. Der Eintritt zum „Weihnachtssingen für alle“ am 23. Dezember im Rathaussaal ist frei, Spenden sind willkommen. sps

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.12.2018