Genaue Standorte stehen noch nicht fest

Während die Tagesordnungspunkte zügig abgearbeitet wurde, gab es am Ende der Gemeinderatssitzung eine kurze Diskussion über die geplanten Windräder am Pülfringer Scherenberg.

Königheim/Pülfringen. „Ich fühle mich schon ein wenig veräppelt“, sagte Volker Götzinger am Ende der Sitzung des Königheimer Gemeinderats am Montag im Pülfringer Dorfgemeinschaftshaus Richtung Zuhörer. „Als wir Windräder auf Gemeindeeigentum bauen wollten, gab es einen riesigen Aufruhr in der Pülfringer Bevölkerung.“ Damals wären die Windräder auf Gemeindeeigentum gestanden und alle hätten etwas davon gehabt. „Jetzt werden die Windräder auf Privatgrundstücken geplant und man hört nichts, auch die Initiative ,13 sind genug’ äußert sich nicht.“ Für ihn sei das schlichtweg nicht nachvollziehbar. Er habe sich erhofft, dass sich die Pülfringer Bevölkerung hier anders verhält und den Bau von weiteren Windrädern nicht zulässt.

„Wir wissen ja nicht, auf welchen Grundstücken die Windräder gebaut werden sollen“, äußerten sich die Pülfringer Zuhörer. „An wen sollen wir uns denn da wenden.“ Außerdem wiesen sie darauf hin, dass in dem Vorranggebiet für Windenergie am Scherenberg auch zwei weitere Windkraftanlagen auf Gemeindegrund errichtet wurden.

„Es steht derzeit nicht parzellenscharf fest, wo die drei geplanten Windräder stehen sollen“, pflichtete Bürgermeister Ludger Krug den Bürgern bei. „Der Projektierer ist momentan dabei, eine Visualisierung zu erstellen, damit man erkennen kann, wie die Windräder vom Ort aus zu sehen sind.“

„Wir haben den Flächennutzungsplan so beschlossen und sollten jetzt nicht so tun, als könnten wir nichts für die Erweiterung des Windparks“, stellte Hermann Ganz fest. Das Gremium hatte, nachdem die Vorrangfläche im Regionalplan ausgewiesen war, sie eins zu eins durch den Gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Tauberbischofsheim/Großrinderfeld/Königheim/ Werbach in den Flächennutzungsplan aufnehmen lassen. Aber: Selbst wenn man eine kleinere Fläche ausgewiesen hätte, wäre der Regionalplan rechtlich ausschlaggebend gewesen.

