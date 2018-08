Genussvielfalt im Fokus

Tauberbischofsheim.Anlehnend an das Schwerpunktthema der Ferienlandschaft Liebliches Taubertal, das „Taubertal kulinarisch erleben – Köstlichkeiten und genussvolle Verführungen“ steht die Museumsnacht im Kurmainzischen Schloss zu Bischofsheim am Freitag, 7. September, unter dem Motto „Der Amtmann und regionale Hoheiten präsentieren Taubertäler Genussvielfalt und Spektakel.“

Die Räumlichkeiten des Schlosses sind an diesem Abend die Plattform für Produkte der Region. Die Grünkernkönigin Annika wird sich und den Grünkern vorstellen und Informationen über das Getreide weitergeben. Wie sich das mit der Ernte verhält verraten die anwesenden Bauersleute. Die Frage nach dem Geschmack kann beim anschließenden Verkosten schnell geklärt werden.

Zu gutem Essen gehört auch etwas Flüssiges. Auch dem wird man gerecht werden. Die Weinprinzessin Michaela stellt die Weine ihres Weingutes vor und vermittelt Wissen rund um den Rebensaft. Aber nicht jeder mag Wein. Dem ist abzuhelfen, wird doch auch Bier gebraut hier im Taubertal. Eine große Auswahl an Bieren macht da die Entscheidung nicht leicht. Vielleicht können die Tauberfränkischen Heimatfreunde etwas weiterhelfen.

Dazu gehört eine deftige Brotzeit. Eine kleine Auswahl stellen die Schlossgeister vor. Und als Abschluss wäre doch ein Schnäpschen oder was Süßes sicher angebracht. Damit kann man auch dienen. Süßes Likörchen oder Klarer, oder doch lieber ein Schneeballen oder vielleicht was mit Honig? Mal schauen, was es so alles gibt.

Getreide, Wurst, Getränke, fehlt da nicht was? Aber natürlich – der Fisch. Was hat der Angler wohl so mitgebracht? Es wird lecker! Frisch geräucherte Forellen stehen auch auf der Speisekarte. Gibt es sonst noch was? Hofladen nicht zu vergessen – Eier und Obst und auch die Apfelpresse.

Darüber hinaus gibt es Wissenswertes übe Greifvögel und die Auffangstation vom Falkner. Wo Alpakas hier im Taubertal zu finden sind, erfährt man auch bei der langen Museumsnacht. Auch ein Imker wird dabei sein.

Zur Unterhaltung gibt es Musik, der Hofstaat lustwandelt durch das Schloss und als Gaudium findet eine Befragung zur Ehetauglichkeit unter den Augen der Ritterschaft statt. Zu später Stunde dürfte es nochmal gespenstisch und gruselig werden, wenn Spukgeschichten aus dem Taubertal vorgetragen werden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.08.2018