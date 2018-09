Gerätturnen und Wettkampfgymnastik

Tauberbischofsheim.Die Trainingszeiten der Turnabteilung des TSV Tauberbischofsheim finden nach der Sommerpause ab Montag, 10. September, für das Gerätturnen und die Wettkampfgymnastik an folgenden Tagen statt:

Montag: 18 bis 20 Uhr: Wettkampfgymnastik für Jugendliche ab zwölf Jahre in der Grünewaldhalle.

Dienstag: 16.30 bis 18 Uhr: Die Turnzwerge (Grundlagentraining für das Gerätturnen) für Mädchen ab fünf Jahren, Sporthalle am Wört. 16.45 bis 19 Uhr: Gerätturnen Mädchen acht bis zehn Jahre, Sporthalle Wört. 18 bis 20 Uhr: Gerätturnen Mädchen ab elf Jahren, Sporthalle Wört. 18.45 bis 21 Uhr: Powergerätturnen ab 13 Jahren, Sporthalle am Wört. 17.30 bis 18.30 Uhr: Spiel und Spaß mit Reifen, Bändern und mehr für Mädchen (sechs und sieben Jahre), Sporthalle am Wört. 17.30 bis 19 Uhr: Spiel und Spaß mit Reifen, Bändern und mehr für Mädchen (acht bis elf Jahre), Sporthalle am Wört.

Donnerstag: 16.30 bis 18 Uhr: Die Turnzwerge (Grundlagentraining für das Gerätturnen) für Mädchen ab fünf Jahren, Sporthalle am Wört. 16.45 bis 19 Uhr: Gerätturnen Mädchen (acht bis zehn Jahre), Sporthalle am Wört. 18 bis 20 Uhr: Gerättunern Mädchen (ab elf Jahren), Sporthalle am Wört. 18.45 bis 21 Uhr: Powergerätturnen (ab 13 Jahren), Sporthalle am Wört.

Freitag: 15 bis 17 Uhr: Gerätturnen für Jungs ab der fünften Klasse.

Turnen, Bewegung und Tanzen für Kinder und Jugendliche bietet die Turnabteilung ab 10. September zu folgende Trainingszeiten an:

Montag: 15 bis 17 Uhr: Bubenturnen ab der ersten Klasse. 16.45 bis 18.15 Uhr: Mädchenturnen (acht und neun Jahre), Sporthalle am Wört. 17 bis 19 Uhr: Mädchenturnen (ab zehn Jahren), Sporthalle am Wört. Alle drei Gruppen beginnen erst am 17. September.

Donnerstag: 16.30 bis 18 Uhr: Turnen und Spielen für Mädchen und Jungen (sechs und sieben Jahre), Sporthalle am Wört. 15.15 bis 16.15 Uhr: Arts of Dance (zehn bis 14 Jahre), Gymnastikhalle am Wört. 16.15 bis 17.15 Uhr: Arts of Dance (ab 15 Jahren), Gymnastikhalle am Wört.

Freitag: 14 bis 15 Uhr: Buben und Mädchen (ab vier Jahren), Sporthalle am Wört. 15 bis 16 Uhr: Buben und Mädchen (ab fünf Jahren), Sporthalle am Wört. 16 bis 17 Uhr: Eltern-Kind-Turnen, Sporthalle Gewerbeschule. 17 bis 18 Uhr: Eltern-Kind-Turnen in der Sporthalle Gewerbeschule.

Kinder und Jugendliche, die Spaß an der Bewegung haben sind willkommen.

