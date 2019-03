Gernot Wamsers Verdienste gewürdigt

Tauberbischofsheim.Die Tauberfränkischen Heimatfreunde sind ein wichtiger und aktiver Kulturträger der Stadt Tauberbischofsheim und beherbergen in ihrem Domizil, dem Kurmainzischen Schloss, über 5000 wertvolle Schätze aus vergangener Zeit, um sie den Besuchern zu präsentieren und sie für die Nachwelt zu erhalten.

Bei der gut besuchten Jahreshauptversammlung am Freitagabend im Obergeschoss des Museums gaben die Vorsitzende Kerstin Haug-Zademack Rechenschaft über die umfangreichen Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr, während Vorstandsmitglied Gernot Wamser über die Inventarisierungsarbeit der letzten zehn Jahre berichtete. Breiten Raum nahmen die Wahlen ein, bei denen alle Funktionsträger in ihren Ämtern bestätigt wurden.

Viele Aktivitäten

Ehrend gedachte man der im vergangenen Berichtsjahr verstorbenen Mitglieder.

In ihrem Bericht ließ die Vorsitzende die vielfältigen Aktivitäten Revue passieren, die der Vorstand in fünf Sitzungen vorbereitet und organisiert hatte. Erwähnung fanden hierbei unter anderem die beiden Ausstellungen „Züge der Taubertalbahn“ aus der Sammlung von Winfried Kleitsch anlässlich des 50. Jubiläumsjahres sowie die Weihnachtsausstellung historischer Kinder- und Jugendbücher, die Frühjahrsfahrt nach Amberg, die Herbstfahrt nach Gelnhausen und zum Keltenfürsten vom Glauberg sowie die Veranstaltungen im Museum zum Thema „Alte Osterbräuche“ und die „Lange Nacht“ mit den Schlossgeistern am 7. September.

Gastgeber für zwei größere Veranstaltungen waren die Tauberfränkischen Heimatfreunde bei der Frühjahrstagung des Arbeitskreises „Museen und Schlösser“ in Hohenlohe-Franken und der Jahrestagung des Frankenbundes mit Verleihung des Kulturpreises an Altlandrat Georg Denzer. Über die umfangreichen Inventarisierungsarbeiten, die seit zehn Jahren stattfinden, erstattete Gernot Wamser einen ausführlichen Bericht. Während dieser Zeit bringen sich jeden Monat über 15 Personen ehrenamtlich ein.

Sie haben inzwischen über 5000 Exemplare registriert und aktualisiert. Diesen freiwilligen Mitarbeitern gebühre ein besonderer Dank.

Internationaler Museumstag

In ihrer Vorschau auf die Aktivitäten des laufenden Jahres informierte Vorsitzende Kerstin Haug-Zademack, dass Gernot Wamser am Karfreitag, 19. April, um 10 Uhr eine Einweisung in den Museumsdienst geben werde. Des Weiteren wies sie auf den Internationale Museumstag am 19. Mai hin. Von Juni bis August sei eine Ausstellung „175 Jahre Liederkranz Tauberbischofsheim“ geplant.

Als weitere Termine nannte sie die Frühjahrsfahrt nach Michelstadt/Erbach am 25. Mai und die Herbstfahrt nach Wetzlar am 22. September.

Für die verhinderte Kassiererin Ilse Schwarz trug die Vorsitzende den Kassenbericht vor. Paul Treu, der zusammen mit Marion Lippert die Kasse geprüft hatte, bescheinigte der Schatzmeisterin eine einwandfreie Kassenführung. Er empfahl auch deren Entlastung sowie die des gesamten Vorstands, die einstimmig gewährt wurde.

Wahlen

Zunächst wurde in geheimer Wahl Vorsitzende Kerstin Haug-Zademack für weitere drei Jahre in ihrem Amt bestätigt. Ebenfalls wiedergewählt wurden Irmgard Michel als stellvertretende Vorsitzende, Ute Häfner als Schriftführerin, Ilse Schwarz als Kassiererin sowie Paul Treu und Marion Lippert als Kassenprüfer.

Bürgermeister Wolfgang Vockel fand anerkennende Worte, dass die Tauberfränkischen Heimatfreunde zu Beginn des Jahres dem Frankenbund als Mitglied beigetreten sind. Geschäftsführerin Dr. Christina Bergerhausen gab einen detaillierten Einblick in die Arbeit dieser Organisation. Der Frankenbund befasst sich mit Geschichte, Kunst und Kultur, Literatur, Umwelt und Landeskunde.

Seit seiner Gründung im Jahre 1920 diene er dem Ziel, die fränkische Kultur zu fördern und das kulturelle Erbe Frankens zu pflegen. Um dieses Bewusstsein lebendig zu halten, sammle und pflege der Frankenbund die vielfältigen Zeugnisse der Geschichte und der Tradition, um sie mit den Ergebnissen der wissenschaftlichen Forschungen auf den Gebieten der Landes- und Volkskunde, der Kunst und Geschichte möglichst vielen Menschen anschaulich und erlebbar weiterzugeben.

Gegründet wurde der Frankenbund von Dr. Peter Schneider, er ist überparteilich, überkonfessionell und überregional und zählt inzwischen über 7000 Mitglieder, die sich den Regierungsbezirken Unterfranken, Mittelfranken und Oberfranken in örtlichen Vereinen und Gruppen zusammengeschlossen haben.

Dickes Lob

Ein dickes Lob zollte der Bürgermeister Gernot Wamser für dessen umfangreiche und beispielhafte Inventarisierungsarbeit zum Wohl des Vereins sowie für seine Tätigkeit als Heimatforscher. Erfreut zeigte sich Wolfgang Vockel, dass Gernot Wamser dieses ehrenamtliche Engagement der Inventarisierung auch weiterhin ausübe. Schließlich galt sein Dank allen, die sich zum Wohle der Tauberfränkischen Heimatfreunde ehrenamtlich einbringen. Kerstin Haug-Zademack verabschiedete Vorstandsmitglied Gernot Wamser, der dem Vorstand 29 Jahre angehörte, davon 19 Jahre als Vorsitzender, nachdem sie dessen Verdienste zuvor gebührend gewürdigt hatte.

Nach dem offiziellen Teil der Versammlung zeigte die Vorsitzende ein besonderes Schmankerl, nämlich den Film vom Festzug anlässlich der 1200-Jahrfeier der Stadt Tauberbischofsheim aus dem Jahre 1955. ck

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.03.2019