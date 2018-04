Geschlachtet wird immer

Anzeige

Vom Skandal-Schlachthof zum Vorzeigebetrieb? Wenn es nach den Versprechungen des OSI-Konzerns geht, ist genau das der Plan.

In Ordnung. Alles andere wäre ja auch schon wieder ein Skandal. Und den können sich weder das Unternehmen noch die zuständigen Behörden noch einmal leisten. Was da vor dem 14. Februar im Tauberbischofsheimer Bödeleinsweg vor sich ging, hätte nie geschehen dürfen – und darf nie wieder passieren. Hoffen wir das Beste.

Dass der Betrieb irgendwann wieder aufgenommen würde – wenn auch erstmal zur Probe – war zu erwarten. Die Fleischproduktion muss schließlich weiter gehen. Wenn nicht in Tauberbischofsheim, dann – wie in den letzten Wochen – in irgendeinem anderen Betrieb, der aufgrund der Mehrbelastung möglicherweise Sonderschichten fahren muss.