Tauberbischofsheim.Das Tiefbauamt der Stadt Tauberbischofsheim führt am Mittwoch und Donnerstag, 7. und 8. November, eine Gewässerschau am Brehmbach durch. Dabei wird am Mittwoch, 7. November, ab 9 Uhr zuerst der Abschnitt von der Mündung des Brehmbach in die Tauber bis zur Neumühle und am Tag darauf ab 9 Uhr der restliche Abschnitt bis zur Gemarkungsgrenze Tauberbischofsheim/Königheim begangen.

Eine Gewässerschau ist die Besichtigung eines Gewässers und bezieht die Ufer sowie das für den Hochwasserschutz und für die ökologische Funktion notwendige Umfeld mit ein. Sie dient dazu, Probleme und Gefahren festzustellen und deren Beseitigung einzuleiten. Gefahrenquellen können beispielsweise Ablagerungen wie ein Komposthaufen und Holzstapel oder die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen in der Nähe eines Gewässers sein. Durch die Gewässerschau wird ein Beitrag zur Verringerung und Vermeidung von Hochwasserrisiken für die Anwohner des Brehmbachs geleistet.

Festgestellte Gefahren am Gewässer und Mängel müssen beseitigt und unzulässige Nutzungen eingestellt werden.

Bis zur Begehung sollten Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte den Uferbereich zugänglich machen und Gegenstände am Gewässerrand entfernen. Durch die gemeinsame Begehung mit der Wasserbehörde können auch vor Ort Zuständigkeitsfragen schnell und unbürokratisch gelöst werden.

Bereits im Juni waren die Anlieger zu einer Infoveranstaltung eingeladen, um sich vorab über die Anforderungen zu informieren. Alle Anlieger und Grundstückseigentümer haben nun auch die Möglichkeit, an der Begehung abschnittsweise teilzunehmen.

Bei Fragen stehen Mitarbeiter des Tiefbau- und des Bauordnungsamtes zur Verfügung.

