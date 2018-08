Gleich zum Auftakt kommt ein Hochkaräter

Anzeige

So heißt es am Samstag, 1. Dezember, um 20 Uhr „Hornlikes – oder was vier Hornisten am liebsten spielen.“ Die vier jungen Männer von „germanhornsound“ bringen ihre Lieblingsstücke von Bach, Händel, Mendelssohn und anderen zu Gehör. Zudem soll das Publikum bei der Musikauswahl mitbestimmen. Das 2009 gegründete Quartett ist Gast bei bedeutenden Festivals und wurde bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

Besondere Klänge verspricht der Auftritt der Sinfonietta Köln am Freitag, 18. Januar, um 20 Uhr. Beim Neujahrskonzert wird das Streicherorchester durch ein exotisches Instrument mit 60 Holzplatten und Resonanzröhren aus Metall bereichert: das Marimbaphon. Katarzyna Mycka wird damit Bachs Klavierkonzert d-moll spielen. Zudem wird ein Konzert für Marimba, Streicher und Schlagwerk des französischen Perkussionisten Eric Sammut mit Werken von De Falla und Bartok zu hören sein.

Ein Wiedersehen mit Peter und Zoltan Katona gibt es am Sonntag, 24. März. Das Zwillingspaar war vor zehn Jahren schon einmal bei den Schlosskonzerten zu Gast. Mittlerweile hat das Gitarrenduo die großen Konzertsäle der Welt, wie die Carnegie Hall in New York, die Royal Festival Hall in London oder das Concertgebouw in Amsterdam erobert. Ihrem Programm haben sie den Titel „Von Madrid bis Buenos Aires gegeben. Die Auswahl der Komponisten reicht von Albeniz über Piazzolla bis Grenados.

„Tango am Nordkap“

Dauergast und immer wieder gern gesehen und gehört bei den Schlosskonzerten ist das Stuttgarter Kammerorchester. Am Freitag, 3. Mai, bestreitet es das Abschlusskonzert der 31. Saison unter dem Titel „Tango am Nordkap“. Im Zentrum steht das Werk des argentinischen Tangokönigs Astor Piazzolla.

Kontrastiert wird es durch die folkloristisch angehauchte Komposition „Portraits of Country Fiddlers“ des finnischen Komponisten Pehr Henrik Nordgren sowie dem Streichquartett g-moll des Norwegers Edvard Grieg. Das Stuttgarter Kammerorchester nimmt einen Spitzenplatz unter den deutschen Kammerorchestern ein und wurde mit dem Kammermusikpreis der Europäischen Kulturstiftung ausgezeichnet. Sicherlich ein würdiger Schlusspunkt für die 31. Saison.

„Das Programm ist schön und ansprechend“, lobte Tauberbischofsheims Bürgermeister Wolfgang Vockel. „Organisator Peter Leicht leistet seit vielen Jahren hervorragende, ehrenamtliche Arbeit.“ Ihm gelinge es immer wieder, Künstler mit internationalem Ruf an die Tauber zu holen. „Und er trifft stets auch den Geschmack des Publikums, was seit Jahren immer nahezu ausverkaufte Konzerte eindrucksvoll belegen.“

Überhaupt ist der Rathauschef mit dem Ablauf und der Organisation der Konzertreihe überaus zufrieden. „Wir haben seit Jahren ein stabiles System mit Peter Leicht und zahlreichen Sponsoren, das uns ermöglicht, auch Künstler in Tauberbischofsheim zu engagieren, die sonst in größeren Konzertsälen zuhause sind.“ Die besondere Atmosphäre im Rathaussaal und die stets voll besetzen Plätze seien weitere Pluspunkte für die eher intimen Abende.

Und Wolfgang Vockel ist sich sicher, dass man sich auch in diesem Jahr sputen muss, will man ein Ticket ergattern.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 14.08.2018