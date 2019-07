Gleich zwei Mal gab es die Bestnote 1,0

Tauberbischofsheim.Strahlende Gesichter gab es nach vier Jahren intensiver Ausbildung: 18 Berufspraktikantinnen und zwei Berufspraktikanten der Tauberbischofsheimer Fachschule für Sozialarbeit der Euro Akademie haben mit einem 20-minütigem Kolloquium die letzte Hürde zur Staatlichen Anerkennung als Erzieherin oder Erzieher genommen.

Vier Jahre Ausbildung

Dem einjährigen Berufspraktikum ging eine dreijährige schulische Ausbildung an der Fachschule voraus, die sich in ein einjähriges Berufskolleg und in zwei Fachschuljahre gliedert. Während des Anerkennungsjahres mussten neben Seminartagen an der Schule noch zwei Praxisbesuche mit Bewertung der Praxisanleitung sowie das Kolloquium überstanden werden.

Neun Mal eine Eins vor Komma

In diesem Jahr waren viele gute Leistungen zu verzeichnen: Neunmal stand eine Eins vor dem Komma, und zwei Praktikantinnen, Katrin Adelmann und Tabea Wegert, erreichten die Bestnote 1,0. Außerdem konnte zusätzlich zur Fachausbildung die Fachhochschulreife erworben werden. Diese Chance nutzten dreizehn der Absolventen. Die Namen der erfolgreichen Absolventen sind: Katrin Adelmann, Laura Baier, Tabea Becker, Marie Breinbauer, Lisa Engert, Gina Eisele, Lucia Gehrlich, Katharina Gube, Meike Hahner, Marie Herrmann, Jonas Kaiser, Lena Köhler, Sina Mohr, Lea Neuhoff, Philine Offner, Britta Reiner, Franziska Soberger, Tabea Wegert, Julian Weiß und Susann Zecha.

