Tauberbischofsheim.Um Wünsche ging es bei den beiden Meditationskonzerten der Gruppe „Lebensfarben“ in der Tauberbischofsheimer Stadtkirche St. Martin und der Pfarrkirche St. Martin in Külsheim. Besinnliche Texte und zum Nachdenken anregende Lieder boten den zahlreichen Besuchern Gelegenheit, zum Ende der Weihnachtszeit den Alltag hinter sich zu lassen und innezuhalten.

„Kleine oder auch große Wünsche sind oftmals ganz schnell ausgesprochen“, erklärte Madeleine Wagner in ihrer Begrüßung. Ihr Eindruck: „Wenn unbedacht ausgesprochene Wünsche wie im Märchen plötzlich in Erfüllung gehen, sind die Betroffenen meist überfordert.“ Was wirkliche Herzenswünsche seien, wüssten die wenigsten, so die Leiterin der „Lebensfarben“.

Eine Reihe von Liedern hatte die Gruppe ausgewählt, um das Thema des Konzerts in seiner ganzen Vielfalt darzustellen.

Von guten Wünschen handelten Lieder wie „Du stellst meine Füße auf weiten Raum“, „Seite an Seite“ oder „Wir wünschen, dass jedes Kind auf der Welt lachen kann“. Wünsche gehen freilich nicht immer in Erfüllung, Träume zerschellen an der Realität. Daran erinnerte ein Lied wie „Manche Wünsche, manche Träume“.

Glücklich ist, wer glauben kann. Ein Gebet spendet dann Trost. Beten, so heißt es, sind feurige Wünsche. Daran erinnerten Lieder wie „May the Lord send Angels“ oder „Gott segne dich“. Ihre „Herzenswünsche“ formulierten die „Lebensfarben“ in mehreren Fürbitten. Darin ging es beispielsweise um eine Welt, in der der Frieden regiert, und um Menschen, die einander vergeben und einen Neuanfang wagen.

Was wäre die Weihnachtszeit ohne Weihnachtslieder? Solche durften beim Konzert natürlich nicht fehlen. Die „Lichter der Weihnacht“ entzündeten die „Lebensfarben“ mit dem gleichnamigen Lied. Und verkündeten mit „Christmas Lullaby“ die Geburt Christi. Von der Freude, die dadurch in die Welt kommt, handelte „Joy to the World“. Denn: „In der Nacht von Bethlehem“ ist Jesus, der Retter, geboren.

Die „Lebensfarben“ gibt es in wechselnder Besetzung seit mittlerweile fast 30 Jahren. Derzeit gehören Lena Bundschuh (Gesang), Kathrin Burger (Gesang), Regina Haberkorn (Gesang), Svenja Kraft (Gesang), Ramona Lala (Querflöte, Gesang), Beate Mittnacht (Gesang), Julian Rapp (Perkussion), Sabrina Ruck (Gitarre), Janina Spang (Gesang), Bernadette Vath (Querflöte, Gesang) und Muriel Withopf (Gesang) zu den „Lebensfarben“. Bei beiden Meditationskonzerten verstärkte Larissa Damasceno (Klavier, Gesang) das Ensemble.

Wünsche äußerte schließlich auch das von Bernadette Vath formulierte Schlussgebet. „Ich wünsche dir Augen, mit denen du einem Menschen ins Herz schauen kannst“, hieß es dort. Die Menschen sollen aufmerksam sein auf das, was andere brauchen.

Ein Herz für andere haben auch die „Lebensfarben“. Regelmäßig verzichten sie auf Eintrittsgelder und spenden den Erlös ihrer Meditationskonzerte für einen guten Zweck. Dieses Mal kam das Geld dem „Wunschmobil unterwegs“ der Palliativstation Bad Mergentheim zugute. Helmut Wolf, Geschäftsführer des Caritas-Fördervereins, und Fördervereinsvorsitzende Schwester Maria-Regina Zohner freuten sich darüber, dass die Gruppe sich in den Dienst der guten Sache stellt. Das „Wunschmobil“ will schwerkranken Patienten der Palliativstation im Caritas-Krankenhaus in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Herzenswunsch erfüllen. feu

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.01.2019