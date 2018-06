Goldene Hochzeit gefeiert

Anzeige

Tauberbischofsheim.Ihre goldene Hochzeit feierten Rolf und Erika Wagner in der Josef-Dürr-Straße am Donnerstag. Bürgermeister Wolfgang Vockel (links) überbrachte Glückwünsche, ein Präsent sowie die Urkunde des Ministerpräsidenten. Das Paar lernte sich beim Tanzen kennen und heiratete 1968 in Tauberbischofsheim, wo Rolf Wagner geboren wurde. Erika Wagner stammt aus Beckstein. Trotz einiger Schicksalsschläge in den letzten Jahren feierte das Paar im heimischen Garten ausgiebig mit Freunden und Bekannten und freut sich auf viele weitere gemeinsame Ehejahre. Bild: Stadtverwaltung