Goldene Hochzeit gefeiert

Tauberbischofsheim.Auf 50 gemeinsame Ehejahre blickten in dieser Woche Hans Dieter und Elisabeth Kemmesies zurück. Bürgermeister Wolfgang Vockel (links) gratulierte dem Jubelpaar im Namen der Stadt. Das Paar lebt seit zwölf Jahren in der Kreisstadt. Hans Dieter Kemmesies war Pastor einer freien Christengemeinde und hatte Dienste unter anderem in Pforzheim und Freudenstadt (Schwarzwald). Er stammt ursprünglich aus Berlin, seine Frau aus dem Bergischen Land. Sie lernten sich 1965 in Frankfurt am Main kennen und heirateten 1969. Aus der Ehe gingen drei Kinder und acht Enkel hervor, eine Tochter wohnt in Tauberbischofsheim. Das Paar fühlt sich im Taubertal sehr wohl und hält sich fit mit der Herzsportgruppe oder im Freibad. Bild: Stadt

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.05.2019