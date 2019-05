Main-Tauber-Kreis.Das „Liebliche Taubertal“ ist durch sakrale Kunstbauten geprägt. Kirchen, Heiligenfiguren an Brücken oder Häusern und verlässlich geöffnete Radwegkirchen sind Beispiele dafür. Ergänzend hierzu werden Gottesdienste an besonderen Orten und an den touristischen Wegen sowie Reisen im „Lieblichen Taubertal“ angeboten.

Die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in der Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ arbeiten eng mit dem Tourismusverband zusammen, um auch Urlaubsgäste für ihre Angebote zu gewinnen. So verweisen die Kirchen unter anderem auf die wunderbare Landschaft. Diese lädt dazu ein, die Seele baumeln zu lassen. Gestärkt können so nach einem Urlaubsaufenthalt die Herausforderungen des Alltags wieder gut gestaltet werden.

Eine große Anzahl von Gottesdiensten steht in den nächsten Wochen an, beispielsweise am Mittwoch, 29. Mai, um 18.30 Uhr eine Vorabendmesse zu Christi Himmelfahrt an der Schönstattkapelle Lauda-Königshofen.

An Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 30. Mai, finden einige Gottesdienste an besonderen Orten statt. Auf dem Waldspielplatz Drillberg in Bad Mergentheim wird um 10 Uhr ein Gottesdienst im Grünen gefeiert. Unter der Linde im Rathausinnenhof in Wertheim wird um 10.15 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst gehalten. In Lauda-Königshofen lädt die Kirchengemeinde um 10.30 Uhr zu einem Gottesdienst am Sportplatz Deubach ein.

Alle Veranstaltungen sind in dem Flyer „Kirche am Weg“ des Tourismusverbands „Liebliches Taubertal“ aufgelistet. Zur Teilnahme an den Gottesdiensten an den touristischen Wegen und Routen bieten sich auch verbindende Rad- oder Wandertouren an. Auch hierzu gibt es Informationen beim Tourismusverband. „Eine Radtour kann beispielsweise auch mit dem Besuch einer Radwegkirche verbunden werden“, erklärt Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.05.2019