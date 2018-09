Tauberbischofsheim.Wunderliche Figuren haben es Werner Lehmann besonders angetan. Sie bevölkern kleine Schiffchen, sitzen auf Elefantenrücken, verbergen sich in zauberhaften Wäldern. Oft erinnern sie an Miniaturen, zusammengefügt zu mal skurrilen, mal pittoresken, immer hintergründigen Szenen. Mit witziger Leichtigkeit nimmt sich Werner Lehmann ihrer Charaktere an, ob in der Malerei, in Tonplastiken oder Reliefs. Der in Backnang geborene Künstler hat an der Kunstakademie Stuttgart studiert und arbeitet heute als Kunsterzieher am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Marbach am Neckar. Zahlreiche Ausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen haben ihn weit über die Region hinaus bekannt gemacht. Bei seiner Ausstellung im Engelsaal in Tauberbischofsheim zeigt er eine Auswahl seiner Werke.

Zur Vernissage der Ausstellung „Grabungen im Garten Eden“ beim Kunstverein sind alle Interessierten zum lebhaften Austausch im Beisein des Künstlers am Freitag, 21. September, um 20 Uhr im Engelsaal willkommen. Zu sehen ist die Ausstellung anschließend bis zum 14. Oktober immer samstags von 10.30 bis 12.30 Uhr und sonntags von 14 bis 18 sowie nach Vereinbarung (Mail: kvtbb@gmx.de). Der Eintritt ist frei.

