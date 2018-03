Grippe-Hotline eingerichtet

Anzeige

Tauberbischofsheim.Angesichts steigender Zahlen von Grippeerkrankungen im Main-Tauber-Kreis hat die Barmer Tauberbischofsheim eine medizinische Hotline eingerichtet. „Grippe ist eine ernste Erkrankung. Angesichts der steigenden Fallzahlen wollen wir Patienten die Gelegenheit geben, sich möglichst einfach medizinischen Rat am Telefon zu holen“, so Regionalgeschäftsführer Stefan Schäfer. An der Hotline beraten Ärzte des Barmer-Teledoktors zum Beispiel darüber, wie sich Grippe und die eher harmlose Erkältung unterscheiden kann, wie man sich durch Schutzimpfungen und andere Maßnahmen gegen die Grippe wappnet, oder was zu tun ist, wenn man an der Grippe erkrankt ist. Die Hotline 08 00 /8 48 41 11 ist von heute an bis 9. März täglich von 9 bis 21 Uhr eingerichtet. Die Beratung ist kostenlos und steht allen Interessierten offen.