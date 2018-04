Groasmückle auf über 100 Mitglieder gewachsen

Anzeige

Hochhausen.Die Fastnacht lebt – und das auch außerhalb der Saison: Die Hochhäuser Groasmückle trafen sich zur Jahreshauptversammlung und ließen die vergangene Kampagne Revue passieren.

Die wichtigste Erkenntnis war, dass nur durch die Gründung einer eigenen Fastnachtsgesellschaft vor nunmehr sechs Jahren Highlights wie Hochhäuser Prunksitzung oder Umzug am Fastnachtsdienstag langfristig am Leben erhalten werden können. In Zusammenarbeit mit der Musikkapelle werden bei der Prunksitzung Arbeit und Ergebnis zwischen zwei Vereinen geteilt. Dies ist eine gute Alternative, um in einem Ortsteil mit wenig Bürgern erfolgreich die Aufgaben zu verteilen, die solche Ereignisse mit sich bringen. Der Verein ist im letzten Jahr auf über 100 Mitglieder angewachsen, die natürlich auch fleißig die Umzüge und Prunksitzungen anderer Vereine besuchen und so die Fastnacht feiern.

Die zur Fastnachtsgesellschaft gehörenden Tanzgruppen waren ebenfalls sehr aktiv. Die Groasmückle Kids (sechs bis zwölf Jahre) und die Groasmückle Tanzgang (ab 13 Jahre) beginnen im April bereits das Training für die neue Kampagne und freuen sich über neue Mitglieder. Getreu dem Motto „was die Männer können, können wir auch“ gründeten sich im letzten Jahr die „Groasmückle Hupfdohlen“ aus einigen Frauen und setzen nun im Programm einen Gegenpunkt zum Männerballett.