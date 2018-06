Anzeige

Im Tauberbischofsheimer Frankenbad steigt am Samstag, 9. Juni, von 14 bis 18 Uhr die Pool-Party von Stadt und Sparkasse Tauberfranken.

Tauberbischofsheim. Sommer, Sonne, Freibad. Da kommt eine groß angelegte Pool-Party gerade recht. Am Samstag, 9. Juni, sorgen Stadtverwaltung und die Sparkasse Tauberfranken für Spaß und Unterhaltung im Frankenbad. Mit dabei ist das Zephyrus-Discoteam, das für einen bunten Gerätepark im Wasser und an Land sorgt: Im Wasser laden aufblasbare Elemente in verschiedenen Farben und Formen, etwa in Gestalt von Seeungeheuern, Wasserschildkröten, Riesenkraken oder Disco-Hasen und Party-Löwen, zum turbulenten Toben ein.

Dazu gesellen sich herausfordernde Aqua-Laufmatten, zahllose Bälle und Entchen und andere Geräte, die ihre Nutzer teils wortwörtlich Kopf stehen lassen – so etwa die spektakulären Water-Globes, mit dem Hamsterrad-artigen Antrieb.