„Große Spechteschau“ mit ganz viel „Helau“

Tauberbischofsheim.Fest verankert im Terminkalender der Spechte ist der Kappenabend in der vereinseigenen Hütte am Sprait, ebenso die vorherige Wanderung zur Hütte. So konnten auch am Samstag die „Ersatzwanderführer“ Hubert Englert und Werner Pape, die ganz kurzfristig für die erkrankten Wanderführer Brigitte und Pit Bernhardt eingesprungen waren, eine Gruppe von 20 wanderlustigen närrischen Spechten am Schlossplatz willkommen heißen, die nach einer einstündigen Wanderung gut gelaunt in der von den fleißigen Heinzelmännchen des Vereins fastnachtlich geschmückten Hütte eintrafen.

Dann dauerte es nicht mehr lange, bis die Vorsitzende Luise Rudorfer das närrische Volk mit wohl gereimten Versen begrüßte und danach das Zepter an die Moderatorin Rosi Bausback übergab, die in gekonnt charmanter Weise durch das Programm führte. Alleinunterhalter Martin Neckermann spielte unermüdlich auf und trug wesentlich zur guten Stimmung bei.

Als Auftakt gab der Spechtechor (Rosi Bausback, Gertrud Eckert, Marlies Frank, Franzi Lesch, Luise Rudorfer, Petra Schaaf, Walburga Seelmann und Brigitte Seybold), gekonnt begleitet vom „Hahn im Korb“ Lothar Uhl auf dem Akkordeon ein Potpourrie zum Besten. Mit dem Lied „In der tollen Spessarthütt“ nach der Melodie „Cafe Oriental“ besang der Chor die Vorzüge der Spessarthütte, die von den Wanderfreunden gerne besucht wird. Als Models im „blauen Sack“ wurde der Mode gehuldigt und den Refrain „Blau - das steht uns wunderbar, so was war noch niemals da“ nach der Melodie „Auf der schwäb’sche Eisebahne“ sang auch das Publikum kräftig mit. Applaus und der Spechteorden belohnten die Darbietung.

Als „Super-Hausfrau“ berichtete Walburga Seelmann von den Sorgen einer Hausfrau vom täglichen Problem mit dem Speiseplan. Ihr ganz spezieller Küchenzettel hatte aber die perfekte Lösung parat. Sie schaffte es immer, alle satt zu bekommen. Mit 20 Zentnern eingelagerten Kartoffeln im Keller gibt es täglich „en große Haffe voll Gequellte“. Die Spechte waren begeistert und durften ihre Spezialität sogar probieren. Mit kräftigem Beifall honorierten sie diesen absolut gelungenen Beitrag.

Anschließend statteten „die zwaa von der Höh´“ Mathilde (Antje Haegele) und Paula (Rosi Bausback) den Spechten einen Besuch ab. Sie kommentierten mit spitzer Zunge und sehr humorvoll die Geschehnisse bei den Wanderungen der Spechte und so mancher Wanderfreund bekam liebevoll sein Fett ab. Den zwei Tratschtanten entging auch wirklich nichts und sie versprachen, bei der nächsten Wanderung wieder dabei zu sein und zu berichten. Die Zuschaue belohnten die beiden mit tosendem Applaus und einer Rakete.

Danach war Musiker Martin Neckermann am Zug. Bei Liedern zum Mitsingen und Schunkeln und der Polonaise schlugen die Stimmungswogen in der Hütte hoch.

Von der Moderatorin äußerst charmant als „Ein Original der Bischemer Musikszene“ angekündigt trat Edgar Kramm in die Spechtebütt. Immer wieder ein Genuss, ihm bei seinen feinsinnigen Liedern zuzuhören. Der von ihm selbst komponierte und getextete „Spessart-Song“ war tiefgründig, humorvoll und auch frech und mündete im Refrain: „Da bleib ich daheim, da bleib ich daheim und wandere mit dem Spessartverein“. Dieser Meinung waren auch die Gäste und sangen deshalb kräftig mit. „Ein bisschen Arbeit muss der Mensch doch haben“ und „Heut war ich bei der Frida und morgen tu ich’s wieda“ als Couplet vorgetragen begeisterte die Spechte derart, dass eine Zugabe unumgänglich war. Das Publikum belohnte den exzellenten Auftritt mit donnerndem Applaus.

Von der Moderatorin als „Eine Stadtdame und eine Landdame treffen sich“ angekündigt, traten Antje Haegele und Elsbeth Müller in die Bütt. Ohne Worte, nur mit perfekter Mimik und Gestik unterhielten sie die Spechte auf eine ganz besondere Weise. Die Stadtdame (Antje Haegele) vornehm und die Landdame (Elsbeth Müller) eher derb demonstrierten eindrucksvoll, wie sie sich schminkten. Mehl statt Puder, Schuhcreme anstelle von Wimperntusche, Wurzelbürste statt Kamm. Die Gegensätze konnten nicht größer sein. Die beiden lieferten eine geniale Show und die Hütte tobte. Orden und Rakete waren mehr als verdient. Den Abschluss machten dann traditionell die „Spechtepomeranzen“. Die vier urigen Tratschweiber waren in Bestform und lieferten eine Supershow ab. „Waas mer’s? Kann mer’s wisse? Muss mer’s wisse? Mir verrate nix“ ist ihr Motto. Von Fehlkalkulation, Wespenstich in den Mund, nicht geschlossenen Autoscheiben bis zu abgesagter Wandertour – die vier „Tratschen“ wussten wieder einfach alles aus dem Verein. Aber „mir sooche nichts“ war selbstverständlich und so drang nichts nach außen. Der Auftritt war ein Genuss und die letzte Stimmungsrakete des Abends wurde gezündet. Zum Abschluss eines unterhaltsamen Abends überreichte die erste Vorsitzende Luise Rudorfer der Moderatorin Rosi Bausback als Dank für die Mühen ein kleines Präsent. Mit dem Dank an alle Akteure und die zahlreichen unentbehrlichen Helfer im Hintergrund leitete Rosi Bausback dann über zum stimmungsvollen Ausklang des Abends in der Hütte. fl

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.02.2019