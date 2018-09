Großer Bahnhof für kleine Schulanfänger

Spätestens jetzt sind sie „richtige“ Schulkinder: Gestern gab es die gelben Mützen für die Erstklässler der Grundschule am Schloss.

Tauberbischofsheim. Das war aufregend für die neuen Abc-Schützen: Ein „echtes“ Polizeiauto hielt gestern Morgen vor ihrer Schule, und zwei genauso „echte“ Kommissare stiegen aus. Mit dabei hatten Bernhard Haag und Erwin Weiß die begehrten gelben Mützen. Kein Wunder, dass die Jungen und Mädchen der Klassen 1a und 1 b mit der Sonne um die Wette strahlten.

Neue Verkehrsteilnehmer

Spätestens jetzt sind sie nämlich „richtige“ Schulkinder und damit auch Verkehrsteilnehmer. Und darum ging es dem Leiter des Referats Prävention, Kriminalhauptkommissar Bernhard Haag, und Polizeihauptkommissar Erwin Weiß mit ihrer Aktion, die gestern stellvertretend für alle weiteren Maßnahmen dieser Art im Main-Tauber-Kreis an der Grundschule am Schloss in Tauberbischofsheim stattfand.

Die Kreisverkehrswacht und die Kfz-Innung sind ebenfalls von der Wichtigkeit der gelben Mützen überzeugt und stifteten erneut die gelben Mützen. Vor Ort waren deshalb auch Pit Bernhardt, der Geschäftsführer der Verkehrswacht Main-Tauber-Kreis, sowie die Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft und der Kfz-Innung, Angelika Gold, sowie Innungsvorstandsmitglied Stephanie Eisenhauer-Rudolf. Ein großer Bahnhof für die kleinen Schulanfänger.

Allesamt überzeugten sie die Kinder von der Wichtigkeit, die coolen Mützen auch wirklich zu tragen und nicht nach zwei Tagen schon wieder wegzulegen. „Seit der Einführung der gelben Mützen hatten wir im Main-Tauber-Kreis noch keinen Verkehrsunfall zu beklagen, bei dem ein Schulkind verletzt worden ist“, berichtete Pit Bernhardt den aufmerksamen Jungen und Mädchen.

Und Erwin Weiß veranschaulichte den Erstklässlern kindgerecht, warum auch Polizeibeamte eine Mütze tragen. Die Mütze als gut erkennbares Zeichen – das leuchtete den frischgebackenen Abc-Schützen sofort ein.

„Mützenpflicht“ an der Schule

Rektorin Beatrix Heimburger-Sack berichtete, dass jede Mütze innen den Namen ihres Besitzers trage. Und ganz generell habe die Schule ein Auge auf diese wichtige Aktion: „Wir tun unser Bestes und schauen, dass die Kinder die Mützen auch tragen“, versicherte sie – sehr zur Freude von Polizei und Sponsoren.

Dass Autofahrer in den kommenden Wochen besonders vorsichtig fahren und auf die Verkehrsneulinge achten, versteht sich eigentlich von selbst. Die Eltern, so Erwin Weiß abschließend, „müssen individuell abwägen, ob der Schulweg sicher zu meistern ist und das Kind ihn auch entwicklungsbedingt bewältigen kann.“

Grundsätzlich gelte: „Im Eltern-Taxi lernen die Kinder kaum, wie man sich sicher im Straßenverkehr bewegt“.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.09.2018