Großes Interesse erwartet

Tauberbischofsheim.Die Vorstellung der sieben Kandidaten für die Bürgermeisterwahl findet am Montag, 24. Juni, um 19 Uhr in der Stadthalle statt. Da mit einer hohen Bürgerbeteiligung gerechnet wird, wird nun auch eine Live-Übertragung in die Grünewaldhalle geprüft. Die Veranstaltung bietet allen Kandidaten die Gelegenheit, sich der Öffentlichkeit vorzustellen.

Acht Minuten Zeit

Die Versammlung wird von Elmar Hilbert, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses, geleitet. Zunächst hat jeder Kandidat acht Minuten Zeit, sich selbst vorzustellen. Die Reihenfolge wird nach dem Eingang der Bewerbungen festgelegt. Während der Vorstellung eines Kandidaten sind die anderen sechs nicht im Raum anwesend.

Höchstens zehn Fragen

Anschließend können die Bürger die Kandidaten in einer Fragerunde gemeinsam befragen. Dabei werden aus Zeitgründen höchstens zehn Fragen zugelassen und jeder Bürger kann nur eine Frage an die Kandidaten richten. Alle Bewerber erhalten die Möglichkeit, sich zu den Fragen zu äußern – sie haben dafür jeweils je Frage zwei Minuten Zeit. Die Reihenfolge der Beantwortung der Fragen wechselt jeweils.

Abschließend erhalten die Kandidaten die Möglichkeit, im zeitlichen Umfang von maximal fünf Minuten ein Schlusswort an die Versammelten zu richten. Die Reihenfolge wird durch Losverfahren entschieden.

Private Bild- und Videoaufnahmen sind laut Stadtverwaltung während der Veranstaltung nicht gestattet.

