Günter Grünwald am 11. Mai zu Gast

Tauberbischofsheim.Der Kabarettist Günter Grünwald kommt am Samstag, 11. Mai, um 20 Uhr nach Tauberbischofsheim in die Stadthalle um sein aktuelles Programm „Deppenmagnet“ aufzuführen. Er gehört zum Besten, was die deutsche Kabarettlandschaft zu bieten hat. So ist er unter anderem einmal im Monat im Bayerischen Fernsehen mit seiner Sendung „Grünwald Freitagscomedy“ zu sehen.

Info: Informationen unter www.guenter-gruenwald.de im Internet.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.04.2019